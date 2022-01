L’attore ha deciso di porre fine alla storia con la sua compagna Delia Duran che è nella Casa del GF Vip 6, l’annuncio è stato fatto su Twitter.

Dopo aver avuto un confronto duro con Delia Duran e con Soleil Sorge, Alex Belli ha deciso di lasciare sua moglie. L’attore lo ha annunciato con un tweet dal suo profilo. Il messaggio è pieno di rammarico ma al web questa storia convince sempre meno.

L’annuncio di Alex Belli

Alex Belli annuncia la rottura con Delia Duran via Twitter: “Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito delle tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola. “

La gieffina verrà messa al corrente della decisione dell’attore, soltanto nella diretta di stasera. A quanto pare, il man game ha avuto le idee più chiare dopo il loro ultimo incontro. Ciò che sembra strano è che Belli abbia rivisto anche Soleil e la decisione potrebbe essere dettata da questo? Sicuramente, il web comincia a stancarsi di queste dinamiche che sembrano sempre più una soap. Ecco il post:

Amore mio💔mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola. #gfvip pic.twitter.com/nxmRahjFFD — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 22, 2022

