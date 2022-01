Una delle cuoche più note e amate del web ha subito un delicato intervento alla schiena, e ora sui social rassicura i fan sul suo stato di salute.

In queste ultime ore, i fan di Benedetta Rossi sono stati in apprensione per la loro beniamina. La cuoca ha subito un intervento delicato che aveva annunciato il giorno prima sui social. Ora le sue condizioni di salute sono buone e la food blogger è in netto miglioramento.

Le dichiarazioni di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi, ha scritto un post dopo l’operazione alla schiena per rassicurare i fan sul suo stato di salute. La food blogger ha dichiarato: “Eccomi finalmente in piedi…o quasi. Ora ci vorrà tempo e pazienza per poter tornare alla solita vita. Eh si ci metterò un po’ ma prima o poi ricomincerò a rompervi le scatole con le mie ricette. Approfitto di questo post per ringraziarvi tutti, mi siete stati sempre vicini con messaggi carichi di affetto e di consigli, esattamente come come si fa con una cara amica. Non so se riuscirò mai a leggerli tutti ma l’ho apprezzato tanto e non lo dimenticherò mai”.

La cuoca ha subito un’operazione che è andata a buon fine e ora deve solo riposare un po’. Lo aveva annunciato lei stessa su Instagram: “Ho ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo.Comunicare questi aspetti della vita sui social è complicato, ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile. Intanto Vi auguro una bellissima giornata”. Ecco il post:

Riproduzione riservata © 2022 - DG