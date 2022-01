L’attrice Francesca Cavallin si racconta domani a Verissimo, svelando come ha superato molti momenti difficili della sua vita.

Dai successi come attrice in tv e al cinema, all’amore per i figli, ad alcuni momenti difficili della sua vita, a Verissimo domani 22 gennaio Francesca Cavallin racconterà la sua storia.

Durante la puntata, Francesca Cavallin parlerà con Silvia Toffanin raccontando dell’amore per i suoi figli, Leonardo, 15 anni, e Jacopo, di quasi 7, avuti con l’ex marito Stefano Remigi, ma anche dell’affetto per la sua famiglia d’origine. Ma non solo racconti belli per la Cavallin, che domani ricorderà il periodo buio della bulimia, una fase della sua vita che ha superato grazie a chi le è stata vicino.

Già tempo fa, infatti, aveva raccontato la cosa: “Avevo iniziato a fare la modella in Veneto a 16 anni, per caso, notata in un locale da un agente che mi aveva scritturata, ma quel lavoro non mi aiutava perché richiedeva perfezione. Provavo vergogna e senso di colpa. Quando ero anoressica la mia famiglia si era accorta, pesavo tutto quello che mangiavo, riuscivo a pesare anche solo con le mani. Mia mamma era molto preoccupata, quindi ho iniziato a usare la bulimia come escamotage, facevo vedere che mangiavo, per poi liberarmi di tutto. Sono stata aiutata molto dalla mia famiglia, e da un fidanzato dell’epoca, che era uno sportivo. Mi ha fatto scoprire il piacere di mangiare e della convivialità. Mi ha insegnato a essere rilassata col mio corpo. L’amore mi ha salvata”

L’appuntamento con Francesca Cavallin è domani a Verissimo, alle 16.30 su Canale 5, dove approfondirà ancora di più la sua storia, emozionando e commuovendo il pubblico.

