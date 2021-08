Massimiliano e Vanessa si godono la loro relazione lontano dalle telecamere, il loro amore sembra sempre più forte e solido

Il percorso di Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto a Uomini e Donne è stato molto lineare. Il pubblico non si aspettava che la bella toscana fosse la scelta del tronista. Sembra, invece, che dopo il dating show la loro storia vada a gonfie vele e i due lo documentano sui social per tenere aggiornati i fan.

Una romantica fuga d’amore a Napoli per la neo-coppia di Uomini e Donne

Al momento Massimiliano e Vanessa non convivono, i due si vedono in modo alternato di settimana in settimana. Questi giorni però, si stanno godendo la loro bellissima vacanza a Napoli e Capri, più innamorati che mai. Una romantica fuga d’amore, documentata con la foto di un bacio sullo sfondo del mare.