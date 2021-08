Tra Giancarlo e Alessandra la storia è finita, a rivelarlo è la stessa ex dama in un’intervista in cui spiega i motivi della rottura

La coppia Giancarlo Cellucci e Alessandra Chiariello è scoppiata da tre mesi. L’ex dama racconta i fatti ai microfoni di Più Donna rivelando le ragioni della rottura. La loro coppia è stata sempre molto chiacchierata a causa dello strano rapporto di lui con l’ex dama Aurora Tropea con cui si era frequentato per qualche mese.

Le dichiarazioni di Alessandra su Giancarlo:”Non me l’ha detto neanche in faccia

Una volta usciti dal programma, per qualche tempo le cose sono andate abbastanza bene ma da circa tre mesi Alessandra e Giancarlo non si sentono e hanno molte cose in sospeso di cui parlare. L’ex dama si sfoga nell’intervista rivelando dei retroscena su Giancarlo e i motivi della rottura:

“Non sento più Giancarlo da più di tre mesi, avendo fatto un percorso pubblico trovo giusto che si venga a conoscenza soprattutto per tutti coloro che ci hanno sostenuto ed hanno creduto in noi. Non ci siamo mai chiariti face to face ma solo telefonicamente e questa è la cosa che mi dispiace più … Ed è per questo motivo che non ho detto niente, le persone preferisco guardarle negli occhi…io ci credevo e credevo in questo amore”.

Se tra i due è finita definitivamente non è dato sapere, considerando che le faccende in sospeso tra i due sono tante.