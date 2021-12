Riposante, rilassante ma anche tanto fashion! La mascherina da notte è tornata, e dietro la tendenza c’è anche un po’ lo zampino di Chiara Ferragni.

Accessorio indispensabile per assicurarsi un sonno profondo, rilassante e indisturbato da ogni minaccia luminosa come ci insegnano le protagoniste dei film americani, dove dalle adolescenti attente ad ogni accorgimento beauty alle donne in carriera alla Carry Bradshaw o alla Ally McBeal, nessuna rinuncia alla mascherina da notte. E ora che anche Chiara Ferragni l’ha postata di recente, possiamo ufficialmente annunciare che la tendenza della sleep mask in tessuto è appena tornata!

Mascherina da notte da personalizzare: il modello unico e originale di Chiara Ferragni

Negli ultimi tempi abbiamo sempre guardato al termine mascherina con una certa diffidenza, in un misto di odio e amore, come è giusto che sia in un tempo di pandemia dove questo strumento è un dispositivo che ci protegge ma allo stesso tempo non ha generato pochi problemi se pensiamo ai rossetti non messi più e alle irritazioni sbocciate sulla pelle più sensibile. Ma dal momento che la capacità di Chiara Ferragni è di trasformare in oro e in think positive tutto quello che tocca e sceglie, quest’anno concentriamoci sulle mascherine da notte, accessorio spesso dimenticato ma che può rivelarsi prezioso per la nostra sleepy and beauty routine!

Recentemente infatti la Ferry ha postato una simpatica mascherina da notte personalizzata proprio con i suoi occhi, un modello che ha fatto presentare e indossare alla piccola Vittoria in un post, ricordando così a molte di noi di quelle mascherine che tante volte ci è capitato di vedere o acquistare e non mettere mai. E se ancora non ne avete una, potete scegliere di personalizzarla con una stampa o comprane una nuova, perfetta anche come idea regalo.

Sleep mask: colorate, fantasiose e firmate, i modelli trendy

Non sottovalutate la sleep mask quindi, che può rivelarsi anche come una perfetta idea regalo per stupire la migliore amica, la zia, la mamma o anche la nonna. Accessorio che non ha età, i suoi benefici sono più di quanto possiate immaginare: è preziosa infatti per regalare alla pelle una maggiore distensione della zona perioculare, migliorare il sonno e preservare la giovinezza della pelle.

– Decisamente chic, raffinata, morbida e delicata è il modello pink dall’effetto lucido perlato di Sephora, della linea Slipsilk: un modello classico e fashion, perfetto per chi non ama accessori troppo estrosi ma cerca il massimo dell’efficacia al motto di less is more. Se invece per voi la notte fa rima con favole e sogni, allora un modello multicolor unicorno non potrà che conquistarvi al primo sguardo, che trovate in quattro differenti modelli multipack su Amazon.

– E per chi non vuole rinunciare all’eleganza della mascherina da notte griffata, Versace con la sua medusa e un bicolor nero e oro, ed Emilio Pucci con la leggerezza dei suoi tocchi floreali, fantasie e geometrie, accontentano anche chi non rinuncia all’alta moda neppure in mise notturna, naturalmente in pura seta.

