Dalle fragranze iconiche alle novità, i profumi sono da sempre un regalo di Natale elegante e prezioso.

A Natale generalmente i team sono due: quelli che puntano al regalo utile e quelli che preferiscono pensare a qualcosa di speciale e inaspettato, e se poi si riesce a mixare il tutto, tanto meglio per i destinatari. Perché è sopratutto del destinatario che non dobbiamo dimenticarci: un regalo pensato, attento alla personalità o ai desideri di chi lo riceverà è sempre una gioia assicurata, ed è affidandoci a questa verità che possiamo addentrarci tra i profumi da regalare a Natale, determinati a scegliere quello giusto tra le molteplici fragranze di quest’anno, tra essenze iconiche e novità.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Profumi Natale 2021: da Chanel a Ferragamo, i classici ma anche le new entry

Spesso si pensa che il profumo sia qualcosa di troppo personale da regalare: c’è chi ama i profumi particolarmente forti e intensi, al punto da preferire le fragranze maschili, chi cerca qualcosa di fresco e leggero anche d’inverno, e chi invece ama lasciarsi sorprendere. Posto che non regaleremmo mai ad una persona che conosciamo poco un profumo, se non vogliamo tuttavia correre rischi e perderci tra le miriadi di fragranze disponibili, un’idea può essere puntare sui classici.

– Con Chanel non si sbaglia mai, soprattutto se parliamo del N°5, fragranza eterna che ha da poco compiuto cent’anni, e che rappresenta l’essenza più pura del mondo di Coco Chanel. Un profumo irriverente, elegante, deciso ma importante. E se il vostro destinatario sapete per certo essere amante di Coco, potete osare anche con la versione new: si chiama N°5 l’Eau, un floreale che incontra vetiver, legno di cedro e muschi bianchi.

– Se oltre ad incantare con il naso, volete stupire anche con gli occhi, allora potete scoprire la nuova collezione di Ferragamo Storie di Seta, composta da cinque essenze, Giardini, Giungla, Savana e Oceano, fragranze che possono essere anche mixate tra loro per creare il proprio profumo personalizzato. Deliziose sono le confezioni, impreziosite da intarsi di ceramica. Ad ogni modo, parlando di classici, con Signorina, elegante, ribelle, in fiore, misteriosa o classica, farete la gioia di ogni donna.

Classici riveduti e corretti: Tiffany e i cofanetti preziosi Dior

Quando qualche anno fa Tiffany presentò al mondo la sua fragranza, a conquistare non fu solo l’essenza frizzante dalla leggera allure agrumata e il romanticismo del fiore di Iris che incontra le note muschiate, ma anche la confezione glamour, scintillante come un gioiello avvolta nella confezione blu Tiffany ovviamente.

Quest’anno la fragranza Tiffany ritorna in un packaging ancora più prezioso e in un uno dei colori più trendy, l’oro rosa che richiama la sua essenza. Ribes nero fruttato, pepe rosa e litchi, un accordo di rosa blu giapponese e semi di ambretta: è il mix luminoso di Rose Gold Eau De Parfum.

– In casa Dior, state certe che potrete trovare le fragranze iconiche di Miss Dior, J’adore, Poison e co., ma impreziosite da confezioni ultra natalizie nei colori bianco, blu e oro, finemente infiocchettate e disponibili anche in set che mixano fragranze e prodotti della linea beauty. L’idea è quella di proporre un regalo che suggerisca qualcosa di unico e prezioso, selezionato da un universo sognante.

Riproduzione riservata © 2021 - DG