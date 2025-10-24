“L’ha fatto vedere”: colpo di scena piccante di Martina Colombari

Martina Colombari mostra i piedi in diretta Instagram dopo le richieste dei fan nate dalla confessione di Rosa Chemical a Ballando con le Stelle.

Non solo il botta e risposta tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli: ci pensa Martina Colombari a fare show a Ballando con le Stelle. L’attrice, come riportato da Gossip.it, ha sorpreso tutti durante una diretta Instagram, togliendosi le scarpe e mostrando i piedi alla telecamera. Un gesto che ha scatenato reazioni tra i fan.

Tutto nasce da una clip di Rosa Chemical

Pochi giorni prima, a Ballando con le Stelle, Rosa Chemical aveva confessato la sua passione per i piedi. Da quel momento, i feticisti si sono fatti sentire, inviando numerose richieste ai concorrenti del programma per vedere le loro estremità più da vicino.

Martina Colombari non si è tirata indietro e, durante una diretta Instagram insieme al suo insegnante Luca Favilla, ha deciso di esaudire il desiderio del pubblico. “Da quando Rosa ha fatto quella clip, tutti che chiedono di vedere i piedi“, ha spiegato il maestro, mentre l’attrice si stava slacciando le scarpe. “Che fai vedere i piedi così?“, ha aggiunto lui, sorpreso.

La Colombari, con naturalezza, ha avvicinato i piedi all’obiettivo: “Come vedete ci sono calli, cicatrici“, ha commentato con autoironia.

Martina Colombari mostra i suoi piedi in diretta

Martina Colombari ha poi rivelato un dettaglio curioso sulle sue unghie: “Avevo fatto un bello smalto ma si è già tutto rovinato perché al prossimo ballo avremo delle scarpe particolari“, anticipando così qualcosa della loro prossima esibizione nello show condotto da Milly Carlucci.

Anche Luca Favilla ha scherzato, mostrando un piede alla telecamera, seppur con la calza ancora indosso. I due si allenano quotidianamente da quasi un mese e ormai vivono in simbiosi. “Costacurta non è geloso“, ha dichiarato riferendosi al marito. Intanto, su WikiFeet – il portale che raccoglie voti sui piedi dei personaggi famosi – l’attrice ha un punteggio di 4,86 su 5, con 592 voti.