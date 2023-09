Martina Colombari ha confessato che spesso il suo aspetto avvenente le sia stato più d’ostacolo che d’aiuto nel mondo dello spettacolo.

Martina Colombari è considerata una delle donne più belle d’Italia e non a caso ha avuto accesso al mondo dello spettacolo trionfando a Miss Italia nel 1991. A Il Messaggero la modella, attrice ed ex Miss ha però confessato che spesso il suo aspetto estetico avrebbe rappresentato per lei un ostacolo e ha svelato che, a causa di esso, avrebbe ricevuto alcuni no al cinema.

“Un regista, poco tempo fa, mi ha detto che non potevo essere credibile per interpretare una donna cieca: troppo bella. E un produttore, dopo un po’: ‘Nessuno ti crede se interpreti una moglie tradita dal marito per una più brutta di lei’. Ma che vuol dire? Ecco, grazie a questi ragionamenti la bellezza per me è stata un ostacolo”, ha dichiarato.

Martina Colombari: lo sfogo sull’aspetto estetico

Martina Colombari ha stupito tutti con una confessione alquanto insolita sull’aspetto estetico e sulla bellezza che, per quanto la riguarda, avrebbero rappresentato per lei un ostacolo.

“Fino a 30-35 anni in certi ambienti mi guardavano sempre con un tono di sufficienza. Dovevo convincere che c’era altro. Spesso neanche mi facevano parlare”, ha rivelato a Il Messaggero l’ex Miss, che ha anche aggiunto come su questo abbia influito anche il suo legame con il marito, Billy Costacurta: “Miss Italia e moglie di un calciatore, quindi bella e basta”.

Lei e Costacurta hanno avuto insieme un figlio, Achille, e di recente la stessa Colombari ha confessato che lei e suo marito sarebbero andati in terapia per cercare di insegnare maggior disciplina al figlio.