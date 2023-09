Natalia Paragoni ha partecipato al Festival di Venezia, ma sui social è stata travolta da una vera e propria ondata di critiche.

Una bufera ha travolto Natalia Paragoni che, come altre influencer, ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia. La fidanzata di Andrea Zelletta è diventata mamma il 20 luglio scorso e, mostrando il vestito da lei scelto per il Festival del Cinema, ha dichiarato di “voler mettere in evidenza le sue forme post partum”. In tanti non hanno potuto fare a meno di notare che il fisico di Natalia sarebbe stato a dir poco perfetto e c’è chi l’ha criticata scrivendo:

“Le tue forme post parto? Esattamente di quali forme parli?”. E ancora: “Ci sono donne che post parto non riescono più a perdere un sacco di kg… Scrivere che le tue forme post parto si vedono (quando almeno da vestita non sembrerebbe) è un po come cercare conferma nel prossimo che non è così… Potevi evitarlo”.

Natalia Paragoni al Festival di Venezia: la bufera

Natalia ha avuto la sua prima figlia, Ginevra, insieme al fidanzato Andrea Zelletta e non ha nascosto alcuni retroscena sulle sue ansie e sulle preoccupazioni da lei vissute durante la gravidanza. Sui social in tanti l’hanno presa di mira per ciò che ha scritto in merito all’abito da lei scelto per partecipare alla kermesse e molti si chiedono se la stessa Natalia replicherà alle polemiche in circolazione. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e sui social dell’influencer tutto tace.