Martina Colombari è stata travolta da una vera e propria ondata di critiche per una sponsorizzazione da lei fatta via social.

Martina Colombari si è recata in una clinica privata per sottoporsi a un trattamento anti-età che lei stessa ha consigliato ai suoi fan attraverso una sponsorizzazione via social. Il messaggio dell’ex Miss ha finito per sollevare una vera e propria ondata di polemiche e in tanti l’hanno accusata di aver consigliato una terapia che, senza dubbio, non è alla portata di qualsiasi portafogli.

“Noi siamo comuni mortali e dobbiamo invecchiare”, le ha scritto qualcuno tra i commenti al suo post sui social, mentre un altro ha aggiunto sarcastico: “Proprio alla portata della gente comune”. Oppure: “Ci proverò nella prossima vita”.

Martina Colombari e la terapia anti-età: la bufera via social

Una nuova bufera via social ha travolto Martina Colombari che, come altre vip, si è sottoposta ad un trattamento di bellezza e di benessere che ha poi sponsorizzato via social. In tanti via social l’hanno accusata di pubblicizzare un trattamento che non sarebbe alla portata di tutti e al momento, l’ex Miss, ha preferito non replicare.

Di recente la moglie di Billy Costacurta è balzata agli onori delle cronache per alcune dichiarazioni da lei fatte sul tema della bellezza e su quanto essa, a suo avviso, abbia rappresentato un ostacolo per la sua carriera. In tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne se l’ex Miss replicherà alle critiche da lei ricevute via social e se tornerà a rompere il silenzio in merito alla questione.