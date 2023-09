Interessante retroscena sul rapporto tra Marta Fascina e Marina Berlusconi, specie dopo l’apertura del testamento del compianto Silvio.

Dopo la morte di Silvio Berlusconi si è tanto parlato della sua eredità lasciata ai figli e alla compagna Marta Fascina. Tanto è stato detto riguardo al testamento e ai rapporti tra i vari soggetti interessati. Adesso, arriva un particolare retroscena relativo proprio alla giovane fidanzata del compianto Cavaliere e Marina Berlusconi.

Il retroscena su Marta Fascina e Marina Berlusconi

Funerali Silvio Berlusconi – Luigi Berlusconi, Marina Berlusconi, Marta Fascina

A tornare a parlare della famiglia Berlusconi e, in questo caso, del rapporto tra la Fascina e Marina, è Dagospia. Quando il testamento del compianto Cavaliere era stato aperto, aveva fatto molto discutere l’ingente somma di denaro destinata proprio alla giovane compagna dell’ex Premier. Una cifra elevata (si parla di 100 milioni di euro) che, secondo alcuni, avrebbe fatto storcere il naso a qualche membro della famiglia.

Non, a quanto pare, a Marina dato che secondo il sito di Roberto D’Agostino non ci sarebbero stati intoppi con l’eredità perché la figlia maggiore di Silvio e la Fascina avrebbero vissuto “una amabile vacanza di 4 giorni sulle Alpi svizzere”. Dei giorni in cui le due avrebbero trovato una sorta di complicità.

Nella DagoNews si legge a tal proposito “Tutto è filato liscio, grazie anche a una amabile vacanza di 4 giorni sulle Alpi svizzere”.

A quanto pare, quindi, dopo la scomparsa dell’ex Premier al netto di qualche voce iniziale, adesso non ci sarebbero problemi tra gli eredi, ancora meno tra Marina e la più giovane donna, ultima compagna del caro Silvio.

Di seguito anche un vecchio post Instagram che fa riferimento alle due donne nel giorno dei funerali dell’ex Cavaliere. Le due si erano già mostrate piuttosto unite per l’occasione e avevano colpito i presenti ma anche tutti i telespettatori che avevano seguito la cerimonia funebre in diretta televisiva: