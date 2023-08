Gli amici di Marta Fascina avrebbero espresso preoccupazione per le condizioni della deputata dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Marta Fascina non ha nascosto che starebbe vivendo con enorme dolore il suo lutto dovuto alla scomparsa di Silvio Berlusconi, il grande amore della sua vita. I suoi amici, al Corriere della Sera, avrebbero espresso la loro preoccupazione affermando:

“Vive immersa nel lutto. Non solo non ha finito di elaborarlo ma non ha nemmeno iniziato”. E ancora: “Non riesce a venire fuori da questa situazione, non riesce a farsi una ragione della morte di Berlusconi”.

Marta Fascina, il dolore per la morte di Berlusconi: gli amici in ansia

Gli amici di Marta Fascina avrebbero espresso tutta la loro preoccupazione per le condizioni della deputata, che dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi (avvenuta il 12 giugno scorso) sarebbe rimasta da sola ad Arcore, dove starebbe cercando di superare il suo dolore senza successo.

Alcuni giorni fa su TikTok è stato diffuso un messaggio straziante che Marta Fascina ha dedicato all’ex premier, che la considerava a tutti gli effetti come una moglie. Berlusconi è scomparso a causa di una leucemia mielomonocitica e la deputata gli è rimasta accanto fino alla fine.