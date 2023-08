Wanda Nara sta combattendo la sua battaglia contro la malattia e, attraverso i social, non ha perso occasione per aggiornare i suoi fan.

Wanda Nara ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute dopo che lei stessa ha ammesso che i risultati delle sue analisi non sarebbero stati buoni e, secondo il giornalista argentino Ángel de Brito, avrebbe confermato di avere la leucemia. la showgirl si è mostrata in queste ore mentre si allenava in palestra e ha scritto nella didascalia a un suo post:

“Il mio rotolino a sinistra mi ricorda quanto sono felice di essere la conduttrice di Masterchef. Mangiare mi rende felice e allenarmi mi fa bene”.

Wanda Nara affronta la malattia: il messaggio

Wanda Nara sta attraversando un momento particolarmente difficile a causa delle sue condizioni di salute e, nei giorni scorsi, lei stessa ha chiesto di rispettare la sua privacy e quella della sua famiglia in un momento tanto complesso.

La moglie di Icardi non ha nascosto la preoccupazione della sua famiglia verso le sue condizioni di salute e ha confessato anche che suo marito Mauro Icardi sarebbe stato pronto ad abbandonare la sua carriera calcistica per starle accanto. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli? I fan sono impazienti di saperne di più.