Secondo indiscrezioni Totti sarebbe intenzionato a portare Ilary Blasi in tribunale per i suoi presunti flirt. Ecco come avrebbe reagito la conduttrice.

Nelle scorse ore sono circolate indiscrezioni (riportate da La Repubblica e da alcuni degli altri principali quotidiani) secondo cui Francesco Totti sarebbe intenzionato a dimostrare di non esser stato il primo ad aver tradito durante il suo matrimonio con Ilary Blasi e inoltre i suoi legali sarebbero in possesso di una lista di presunti flirt avuti dalla conduttrice durante la loro unione.

Non appena la notizia ha iniziato a circolare Ilary Blasi si è mostrata difronte ad uno splendido mare cristallino e ha scritto “Ecciao”, come a dire che di simili gossip non le importerebbe nulla.

Ilary Blasi

Ilary Blasi e la lista dei flirt: la reazione

Secondo i rumor in circolazone i legali di Francesco Totti sarebbero intenzionati a produrre documenti che provino i presunti flirt avuti da Ilary Blasi durante il loro matrimonio.

La conduttrice infatti avrebbe sostenuto di aver messo fine all’unione con l’ex calciatore una volta scoperto il suo tradimento con Noemi Bocchi ma, al momento, sulla questione non vi sono conferme. A quanto pare – stando a quanto riporta La Repubblica – al procedimento in aula sarebbero stati chiamati a testimoniare Noemi Bocchi e il personal trainer Cristiano Iovino.