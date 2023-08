La principessa insieme a Dodi Al-Fayed, pochi giorni prima del tragico schianto, era su uno splendido yacht: ora è affondato.

Dopo una collisione con un oggetto non identificato a largo della Costa Azzurra, lo yacht di lusso denominato “Cujo” su cui trascorsero la loro ultima vacanza la principessa Lady Diana e Dodi Al Fayed, è affondato. Il comandante avrebbe fatto in tempo a lanciare l’allarme e lui e le altre persone a bordo dell’imbarcazione sarebbero state messe fortunatamente in salvo dai soccorsi.

Lady Diana: affondato lo yacht della sua ultima vacanza

Le immagini di Lady Diana e di Dodi Al Fayed a bordo del lussuoso yacht Cujo in quella che fu la loro ultima vacanza nell’agosto del 1997 (poche settimane prima dell’incidente nel pont de l’Alma di Parigi) hanno fatto il giro del mondo e in tanti non hanno potuto fare a meno di pensare a una sorta di “maledizione” dopo che l’imbarcazione su cui i due hanno trascorso la loro ultima vacanza è affondata.

Fortunatamente i passeggeri a bordo dello yacht sono stati messi in salvo e l’incidente si è concluso senza causare vittime. Lo yacht si troverebbe attualmente a 2500 metri di profondità.