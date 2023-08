L’ex concorrete del Grande Fratello Carolina Marconi ha condiviso via social un duro sfogo sulla legge per l’oblio oncologico.

Carolina Marconi è guarita da un tumore e lei stessa ha ammesso come le leggi italiane purtroppo le impediscano, ad esempio, (a causa della malattia) di prendere in adozione un bambino. Nonostante nella giornata di ieri la legge sull’oblio oncologico sia stata approvata alla Camera all’unanimità, la showgirl si è sfogata scrivendo in un post sui social:

“Condannata a morte per 10 anni. Dopo 10 anni puoi sentirti finalmente uguale a tutti, dopo 10 anni puoi finalmente tornare ad avere dei diritti. Dopo 10 anni questa legge ti dichiara finalmente guarita. Ma 10 anni sono tanti… così ci levate gli anni più belli della vita”.

Carolina Marconi: lo sfogo per la legge sull’oblio oncologico

Attraverso i social Carolina Marconi è tornata a sfogarsi in merito alle normative italiane attualmente in vigore per l’oblio oncologico. La modella ed ex gieffina è guarita da un tumore che ha scoperto di avere mentre si stava sottoponendo alle analisi per cercare una gravidanza e purtroppo, a causa delle cure intraprese per la malattia, non potrà cercare di avere figli naturalmente.

Carolina Marconi ha affermato di essere disposta a tutto pur di avere un giorno un figlio suo e il suo fidanzato, Alessandro Tulli, le è sempre rimasto accanto difronte a questa sua decisione. In futuro i due riusciranno a realizzare il sogno di diventare genitori?