Cristina Scuccia sarà tra i concorrenti del GF Vip 8? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete nonostante l’ex suora – reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi – abbia più volte specificato di non essere intenzionata a farlo.

Secondo MondoTv24 insieme a lei potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti anche Frate Alfredo che alcuni mesi fa è balzato agli onori delle cronache per aver scritto una lettera ad Alfonso Signorini candidandosi come concorrente della casa più spiata d’Italia.

Dopo l’esperienza fatta all’Isola dei Famosi Cristina Scuccia è pronta a entrare anche al GF Vip? Il rumor è diventato sempre più insistente e in tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più. Al momento l’ex suora non ha confermato né smentito la notizia ma, dopo aver preso parte al reality show dei naufraghi, aveva più volte specificato di non essere intenzionata a entrare in un altro reality.

