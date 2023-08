Meghan Markle ha festeggiato il suo 42esimo compleanno in uno dei ristoranti più esclusivi di Montecito in compagnia del marito Harry.

La duchessa del Sussex Meghan Markle si è lasciata immortalare dai paparazzi mentre entrava sorridente con suo marito Harry al ristorante italiano Tre Lune, uno dei più famosi di Montecito (e dove ogni singola portata costerebbe più di 50 euro). Per l’occasione la duchessa – che il 4 agosto festeggia il suo 42esimo compleanno – ha indossato un abito a righe bianco e nero di Posse da 188 euro. Lei e Harry si sarebbero mostrati sorridenti e hanno smentito definitivamente le voci che li vorrebbero in crisi.

Meghan Markle: il compleanno e l’abito low cost

La duchessa Meghan Markle è tornata a mostrarsi in pubblico con suo marito Harry e ancora una volta ha fatto parlare di sé per le sue scelte in fatto di look. Il suo abito da 188 euro infatti non avrebbe attirato i favori della rete, ma sembra che sia già sold out.

Alla cena avrebbero fatto compagnia a lei e Harry alcuni amici di lunga data della duchessa e lei e Harry si sarebbero mostrati sereni e sorridenti (con l’intento, secondo le malelingue, di mettere a tacere le voci sulla loro presunta crisi).