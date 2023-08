Marta Fascina ha dedicato il suo stato WhatsApp all’ex premier Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno scorso.

La deputata Marta Fascina è stata legata a Silvio Berlusconi per quasi tre anni ed è rimasta visibilmente provata e colpita dalla sua scomparsa. Ai funerali dell’ex premier non ha trattenuto le sue lacrime mentre la figlia di lui, Marina Berlusconi, le stringeva la mano. Nelle ultime ore su TikTok è stato diffuso quello che sarebbe l’attuale stato su WhatsApp della deputata, e dove sembra che lei abbia voluto dedicare uno straziante messaggio all’ex premier.

“Per raggiungerti ci vorrebbero le ali perché tu, amore mio, sei molto in alto, in un cielo azzurro dove c’è pace e amore, fiori che crescono ovunque…. Allungo la mano, vorrei toccare la tua ma non riescono a congiungersi. Mi manchi amore mio, Diooooo se mi manchi!”, sarebbe scritto nel messaggio.

Marta Fascina non ha nascosto il suo enorme dolore per la scomparsa di quello che riteneva il grande amore della sua vita e, nelle ultime ore, avrebbe dedicato il suo stato su WhatsApp proprio all’ex premier scomparso.

La deputata è rimasta accanto a Silvio Berlusconi fino all’ultimo minuto e lui ha cambiato in exremis il suo testamento proprio per lasciare parte della sua eredità anche a lei.