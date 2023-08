Tommaso Zorzi è partito per una vacanza da solo e sono in tanti a credere che sia in atto una crisi tra lui e Andrea Incontri.

Lo scorso giugno Tommaso Zorzi è stato avvistato in atteggiamenti intimi con il direttore creativo di Benetton, Andrea Incontri. In queste ore l’ex vincitore del GF Vip è partito per una vacanza a Stromboli in solitaria e sono in tanti a credere che possa essere l’inizio della fine per quanto riguarda lui e la sua nuova fiamma.

“Non so quando tornerò: sicuramente sarò qui fino al 20 agosto, ma qualcosa mi dice che resterò anche di più. In tutto ciò, sto da solo perchè i miei amici arrivano il 4 e ne approfitto per stare per i ca**i miei: cosa che adoro fare”, ha confessato Zorzi nelle sue stories.

Tommaso Zorzi: è crisi con Andrea Incontri

Secondo i rumor in circolazione potrebbe essere in atto una crisi tra Tommaso Zorzi e Andrea Incontri, ma al momento sulla questione non sono emersi particolari. L’influencer e il direttore creativo non hanno ufficializzato la loro presunta liaison e Zorzi ha mantenuto il massimo riserbo dopo la sua rottura dal ballerino Tommaso Stanzani.

Sui social in tanti sperano di saperne di più in merito alla vicenda e si chiedono se Tommaso Zorzi svelerà finalmente ulteriori particolari.