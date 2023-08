Dopo l’addio al fidanzato Mirko Brunetti a Temptation Island, Perla Vatiero ha finalmente rotto il silenzio.

La storia tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti non è sopravvissuta a Temptation Island e lo stesso ex fidanzato aveva fatto sapere attraverso i social che lui e la Vatiero non si fossero chiariti neanche dopo la fine del programma. Nelle ultime ore è stata Perla a rompere il silenzio via social e a confessare che avrebbe ritrovato la serenità.

“Ventuno giorni di sensazioni contrastanti; dolori, delusioni, gioie e nuove emozioni. Mi sembra ancora un sogno. Molte cose sono surreali, sono arrivata lì come una ragazzina che credeva follemente nell’amore e nel costruirsi una famiglia con la persona che aveva accanto ma ne sono uscita con la consapevolezza che non conta quanti anni conosci una persona, non la conoscerai mai abbastanza da capire fin dove possa arrivare”.

Perla Vatiero: il messaggio dopo l’addio a Mirko Brunetti

Perla Vatiero ha deciso di rompere il silenzio dopo la sua esperienza a Temptation Island e a quanto pare sarebbe intenzionata ad andare avanti con la propria vita senza pensare più alla delusione vissuta con Mirko Brunetti.

“Sono profondamente grata per questa esperienza perché mi ha permesso di aprire gli occhi e mi ha mostrato una realtà che ignoravo. Nonostante ciò non rinnego nulla del mio passato, dei sentimenti che ho provato, dei sacrifici che ho fatto perché hanno contribuito a rendermi la donna che sono oggi e di cui vado fiera. Grazie per gli infiniti messaggi che mi state mandando. Vi leggo tutti”, ha scritto via social l’ex volto dello show condotto da Filippo Bisciglia. Il suo futuro le riserverà un nuovo grande amore?