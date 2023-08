Angus Cloud sarebbe deceduto a causa di una sospetta overdose. Una settimana prima di morire l’attore aveva perso suo padre.

I fan di tutto il mondo sono sotto shock per la tragica scomparsa di Angus Cloud, l’attore 25enne di Euphoria che è venuto a mancare una settimana dopo la tragica scomparsa di suo padre.

Stando a quanto riporta Tmz per l’attore si sarebbe rivelato fatale un arresto cardiaco avuto dopo una presunta overdose. Da una settimana era particolarmente depresso a causa della scomparsa di suo padre, a cui aveva dedicato il suo ultimo messaggio via social scrivendo: “Mi manchi papà”.

Angus Cloud: le cause della morte

Secondo i rumor riportati da Tmz l’attore di Euphoria Angus Cloud sarebbe scomparso per una presunta overdose. Al momento sulla questione non vi sono conferme, ma sembra che sia stata sua madre ad allertare i soccorsi.

L’attore stava vivendo un momento di grande fragilità a causa della scomparsa di suo padre, venuto a mancare appena 7 giorni prima e a cui lui era estremamente legato. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo il loro cordoglio per la sua scomparsa.