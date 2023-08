Belen, Chiara Ferragni e altri vip si sono mostrati mentre si sottoponevano a uno dei trattamenti di benessere più famosi degli Stati Uniti.

Il Vitamin drip – uno dei trattamenti più in voga tra le star degli Stati Uniti – è approdato anche in Italia e, nelle ultime settimane, numerose celebrità si sono mostrate mentre si sottoponevano alla “flebo di vitamine” che promette di essere un toccasana per la salute. Tra coloro che si sono mostrati mentre vi si sottoponevano vi sono stati Chiara Ferragni, Belen Rodriguez e Tommaso Zorzi, e proprio l’ex vincitore del GF Vip a tal proposito ha detto nelle sue stories:

“Raga tranquilli non è successo niente, sto facendo una flebo di vitamine: glutatione, omega 3, una bella bomba, dovreste farlo anche voi. In America vanno un sacco ti puliscono un po’ il sangue, ti aiutano”.

Belen Rodriguez

Belen, Chiara Ferragni e il Vitamin Drip: di cosa si tratta

Nelle ultime settimane alcuni dei più famosi vip nostrani si sono mostrati mentre si sottoponevano al cosiddetto Vitamin Drip, ossia una sorta di cocktail vitaminico che viene iniettato direttamente in endovena.

All’estero la tendenza del Vitamin Drip ha preso piede già da qualche anno mentre in Italia sembra che sia esplosa solo recentemente. Oltre a Chiara Ferragni, Belen Rodriguez e Tommaso Zorzi sembra che anche Melissa Satta sia un’amante di questo genere di trattamento.