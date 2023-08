La mamma dell’ex Bonas di Avanti un altro Sara Croce ha svelato perché sua figlia ha rifiutato di entrare al GF Vip.

Anna Poillucci, mamma della modella ed ex Bonas Sara Croce, ha rotto il silenzio sui motivi che avrebbero indotto sua figlia a dire “no” alla possibilità di partecipare come concorrente del GF Vip. A quanto pare lo stesso Signorini avrebbe contattato l’agente di Sara Croce, ma la modella avrebbe rifiutato di prendere parte allo show per via di alcuni impegni che la porteranno negli Stati Uniti per tutto l’anno prossimo.

“Mia figlia aveva dei dubbi sul programma perché ha altri progetti”, ha dichiarato Anna Poillucci a Tag24 e ancora: “L’hanno richiamata settimana scorsa per la seconda volta, offrendole più soldi e condizioni migliori. E Sara ha comunque detto di no”.

Sara Croce

Sara Croce, il no al GF Vip: parla la madre

I fan di Sara Croce resteranno delusi ma a quanto pare la modella avrebbe deciso di non prendere parte al GF Vip. Nonostante lei stessa abbia ammesso che si sarebbe trattato di una splendida opportunità, ha dovuto rinunciare per via dei suoi impegni di lavoro negli Stati Uniti (per cui avrebbe acquistato un biglietto di sola andata).

“Sono stata contattata per far parte del cast del Grande Fratello e ci ho pensato veramente, perché si tratta di un programma molto importante. Ma questo autunno prenderò un biglietto aereo di sola andata per l’America, dove mi trasferirò per aumentare le mie skills“, aveva dichiarato la stessa Sara Croce attraverso i social. In futuro l’ex Bonas cambierà idea? In tanti sperano di vederla all’interno del reality show di Signorini.