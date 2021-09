“Del domani non c’è certezza”, ha affermato il noto stilista personaggio televisivo, Guillermo Mariotto, ai microfoni di Vero.

“Prendete tutte le precauzioni contro il Covid, ma godetevi sempre la vita”. Lo ha dichiarato, nel corso di un’intervista concessa in esclusiva al settimanale “Vero”, il noto stilista di alta moda nonché personaggio televisivo, Guillermo Mariotto, il quale, in autunno, tornerà su Rai Uno come giurato della nuova edizione del talent show “Ballando con le stelle”, condotto come sempre da Milly Carlucci.

È fondamentale, dunque, proteggersi – e proteggere gli altri – dal Coronavirus, utilizzando tutti i dispositivi e le precauzioni del caso, ma senza dimenticare di… vivere. È questo, in soldoni, il consiglio di Mariotto, anche perché – sottolinea – “del domani non c’è certezza”. Cambiando argomento – ma neanche tanto, visto che si parla di vacanze – qual è il suo must in ferie? Beh, la risposta è piuttosto inusuale: “L’olio abbronzante, mi ricorda di quando ero un teenager”, ha dichiarato Guillermo.