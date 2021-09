Litigio Ferragnez, tutto una farsa o pura realtà?

In molti si sono chiesti se il litigio avvenuto tra Chiara Ferragni e Fedez sia stato reale o tutto una farsa per il lancio della nuova canzone, che si tratti dunque di un espediente di marketing. Il Giornale ha voluto dare voce ai vari pensieri usciti da una gran parte degli italiani in merito all’accaduto: secondo la loro corrente di pensiero la golden couple avrebbe architettato la lite per farsi immortalare dai paparazzi. Se così fosse si tratterebbe di una grande trovata di marketing, oltre alle numerose trovate dalla Ferragni durante che le ha aperto la strada nell’ascesa sui social.

Le foto che ritraggono la lite animata dei Ferragnez sul ponte di uno yacht sono state pubblicate dal settimanale Chi, che ha spiegato che il rapper non si è fatto vedere accanto a Chiara per ben due giorni , neanche quando l’influencer è andata a pranzo in uno dei ristoranti più noti della Costiera amalfitana con tutta la sua comitiva. Secondo le indiscrezioni Fedez sarebbe rimasto sullo yacht: da qui è nata l’ipotesi che i due giorni siano serviti per scrivere la canzone da poter dedicare alla moglie nel giorno del loro terzo anniversario di matrimonio.

Sceneggiata o realtà? Le ipotesi sulla lite dei Ferragnez

Per quanto si può vedere dalle foto pubblicate da Chi sembrerebbe che tra i Ferragnez ci sia stata una vera e propria lite e non una discussione, addirittura quasi scenografica, diversa dalle coppie normali che quando trovano il pubblico davanti evitano di alterare in tal modo la discussione e di metterla in piazza, come riportato da Il Giornale. Tuttavia non tutti sono come la coppia più seguita sui social, dunque le opinioni sulla lite sono varie: da chi pensa che la rabbia e la passione scaturite non siano state placabili, da poterle contenere in mezzo al mare, a chi crede che avrebbero potuto litigare in privato e che sia stata una montatura servita per la nuova canzone di Fedez.

Successivamente il rapper ha organizzato una sorpresa a Chiara Ferragni allestendo un palco gigante nel lago di Como dove ha cantato in anteprima esclusiva il nuovo brano, un atto degno da scrivere in un libro di favole. Nel testo del brano possiamo trovare le frasi come “mi fai venire voglia di futuro”, “litigare con te è meglio del cinema”, che fanno ripensare alla lite avvenuta pochi giorni prima, come se fosse stata una fortuna per il cantante che le foto della discussione siano uscite da diverse ore. Tuttavia al momento ci sono solo punti interrogativi, ai quali si può rispondere con opinioni diverse, ma delle quali non c’è certezza.