Per la Parata della Vittoria del 9 Maggio in Russia il Presidente russo Putin ha scelto di indossare una cravatta Marinella.

La manifattura Made in Italy, l’eleganza e la rifinitura sartoriale di una cravatta Marinella sono dettagli noti in tutto il mondo, ed è questo il motivo per cui la cravatta indossata dal Presidente Vladimir Putin in occasione della Parata della Vittoria del 9 Maggio in Russia non è certo passata inosservata, diventando argomento del giorno.

Ad aver riconosciuto e riferito a diverse fonti stampa questo dettaglio è stato proprio Maurizio Marinella, amministratore unico dell’azienda, che ha immediatamente riconosciuto uno dei modelli da loro confezionati e probabilmente regalatagli da Berlusconi, da sempre ben noto cliente dello storico marchio napoletano.

La cravatta Marinella di Putin: di quale modello si tratta e quanto costa

A fornire ulteriori dettagli sul modello della cravatta indossata dal Presidente Putin è sempre Maurizio Marinella, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Rai: “Penso proprio fosse una delle nostre, mi sembra proprio sia una delle mie. Si tratta di un modello punta a spillo blu e bianco, forse regalatagli da Silvio Berlusconi o forse facente parte di uno stock mandato al presidente Putin. Si tratta di un modello classico, elegante, che di solito si mette nelle occasioni importanti”.

Il marchio sembrerebbe essere particolarmente apprezzato dal Presidente russo: l’ultima fornitura è avvenuta un anno fa e si tratterebbe di circa 400 cravatte tra cui anche il modello a puntini bianchi sfoggiato di recente. Il prezzo della cravatta indossata da Putin si aggirerebbe intorno ai 130 euro e si tratterebbe del modello di cui Berlusconi è considerato “creatore” e “divulgatore”.

Non è la prima volta in ogni caso che una cravatta Marinella viene scelta per occasioni istituzionali importanti da un Presidente o un Capo di Stato, né che ce la si regali vicendevolmente trattandosi di un vero e proprio oggetto di culto. Il Presidente Francesco Cossiga ad esempio era solito regalare una confezione di sei cravatte Marinella ai Capi di Stato che incontrava.

E. Marinella: la storia e la sede dello storico marchio napoletano di cravatte

Bill Clinton, Bush figlio e padre, Koll, Mitterand, Sarkozy, Carlo d’Inghilterra, Ranieri e Alberto di Monaco, sono solo alcuni degli altri nomi altisonanti di Stato che si sono lasciati conquistare dal fascino di una cravatta Marinella, un gioiellino tessile che nasce dal sogno realizzatosi nel 1914 della storica realtà napoletana di portare un po’ d’Inghilterra a Napoli. Obiettivo che Eugenio Marinella realizzò aprendo il suo negozio nell’aristocratica Piazza Vittoria, ancora oggi sede della boutique e a pochi passi dal laboratorio. I prezzi della cravatte vanno dagli 80 ai 100 euro, realizzate a mano in laboratorio con estrema cura artigianale.

150 oggi le cravatte che vengono realizzate al giorno e che sono andate ben oltre il sogno di portare l’elegante British style a Napoli: oggi una Cravatta Marinella racconta l’arte del Made in Italy nel mondo. Nel 2017 le cravatte del marchio, come veri e proprio oggetti di culto, sono stati esposte al Moma di New York in occasione della mostra Items: is fashion modern?, rientrando così in un’esclusiva esposizione dei capi più iconici della moda.

Riproduzione riservata © 2022 - DG