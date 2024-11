La madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, ha parlato della sua situazione sentimentale legata anche alle voci sui Ferragnez.

Arriva la conferma sulla situazione sentimentale della madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo. Nelle scorse settimane si erano susseguite le voci in merito al suo essere tornata single con la storia con Frank Kelcz che si sarebbe interrotta. La donna ha ufficializzato il suo essere single ma ha anche voluto fare chiarezza sulle voci che volevano tra le cause di tale situazione la rottura tra sua figlia e Fedez.

Marina Di Guardo single: la conferma

Marina Di Guardo

Intervistata da DiPiù Tv, la madre delle sorelle Ferragni ha raccontato come sia rimasta decisamente stupita dal fatto che la sua situazione sentimentale sia trapelata nelle ultime giornate anche perché il suo essere tornata single, cosa confermata, risalirebbe a diverso tempo fa.

“Mi stupisce che la cosa sia balzata all’onore delle cronache in questi giorni, perché la nostra separazione è avvenuta un anno fa“, ha ammesso la Di Guardo. “Fino a oggi non ne ho parlato con nessuno perché ritengo che la fine di un amore sia una questione molto privata e che non sia di interesse per nessuno sapere i fatti miei”.

La donna ha anche aggiunto: “Quello che ho letto in questi giorni in merito a me e al mio ex compagno è frutto solo di interpretazioni personali e quindi inesatte. Sono questioni molto private. Detto questo, quello che c’è di vero è che io e il mio ex compagno ci siamo lasciati”.

I rumors sulle “colpe” di Chiara e Fedez

Tra le voci a cui Marina Di Guardo fa riferimento, anche quelle sulle eventuali colpe legate a sua figlia Chiara e al rapporto terminato con Fedez. “Mia figlia non c’entra niente“, ha ribadito con forza la donna. “Ripeto: io questo compagno non l’ho più da molto tempo, ci siamo lasciati un anno fa. Veramente, trovo poi che il collegamento con mia figlia sia paradossale…”.