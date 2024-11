Diletta Leotta: “Ossessionata dallo specchio, sono narcisista”

Confessioni inedite per Diletta Leotta che ha raccontato alcuni aspetti ancora nascosti della sua personalità e del suo carattere.

La vedremo al timone de La Talpa su Canale 5, ma intanto Diletta Leotta ha raccontato diversi aspetti ancora piuttosto inediti relativi al suo carattere e alla sua personalità. Il volto di DAZN è stato intervistato dal Corriere della Sera svelando tante curiosità tra lavoro, privato e infanzia oltre che il suo approccio al mondo della tv e dei social.

Diletta Leotta tra specchio e like su Instagram

Diletta Leotta

Durante l’intervista al Corriere della Sera, Diletta ha raccontato il suo rapporto con i social, tra fan e haters: “Lasciano il tempo che trovano, spesso sono gli stessi che poi incontri per strada e ti dicono che sei un fenomeno. Metto un muro e non mi lascio scalfire”, ha detto sui commenti negativi e le critiche che riceve sul web.

La Leotta ha ammesso di avere una buona dose di narcisismo e proprio sui social, relativamente ai like ai suoi contenuti: “Li guardo per pura curiosità narcisistica, ma non mi cambiano né l’umore né la giornata: non sono schiava dei like”. E ancora: “Se ti esponi su Instagram, se stai davanti a una telecamera, un filo di narcisismo è inevitabile. E poi se non è troppo credo anche sia sano”.

E quando le è stato chiesto se sia più ossessionata dalla bilancia o dallo specchio, la bella Diletta ha ammesso: “Dalla bilancia poco, solo durante la gravidanza perché il mio ginecologo mi obbligava a pesarmi. Dallo specchio di più, ma solo quando lavoro, perché ci tengo a essere super, in tiro, sempre wow. Spente le luci invece ho bisogno di stare comoda: nel quotidiano, poverino mio marito, gli tocca prendermi nature, in tuta e senza tacchi”.

Verso La Talpa

La Leotta ha pure parlato della nuove e prima esperienza televisiva con La Talpa ormai in partenza: “È la prima volta che mi confronto con il mondo della tv in chiaro, perché ho sempre lavorato per le piattaforme. Ma ho sempre desiderato misurarmi con l’intrattenimento, mi stimola, sono orgogliosa e piena di energie positive. Certo gli ascolti sono fondamentali, ma sono sicura che stiamo facendo un bel lavoro su questo progetto e sono soddisfatta, siamo instancabili e stachanovisti”.

Spazio anche alle polemiche e alle critiche per chi l’abbia accusata di essere “telecomandata”: “Questa storia dell’auricolare è bellissima, l’ho amata follemente, ma è una polemica sterile, non sanno cosa inventarsi per attaccarmi”, ha dichiarato la Leotta. “L’auricolare è fondamentale in diretta, non sai chi sono gli ospiti che arrivano, ti avvisano in anticipo su quello che sta per succedere, aiuta a mantenere il ritmo serrato. Lo usano in quasi tutti i programmi, come il gobbo […]”.