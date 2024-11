GF, tra Shaila e Lorenzo spunta Jessica Morlacchi: cosa è successo

Colpo di scena nella Casa del GF: Jessica Morlacchi è intervenuta nella relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Cosa sta succedendo al Grande Fratello tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi? Ancora non è dato saperlo ma l’ex cantante dei Gazosa si è “messa in mezzo” nella relazione tra i primi due concorrenti. La ragazza ha, di fatto, voluto mettere in guardia Lorenzo da certi comportamenti della ex Velina…

GF, Jessica Morlacchi parla a Lorenzo di Shaila

La relazione tra la Gatta e Spolverato al GF sta andando avanti ma pare che stia facendo storcere sempre di più il naso agli altri concorrenti. I loro continui atteggiamenti “spinti” e certe situazioni antecedenti lo scoppio della passione stanno tornando a galla.

Anche per questo Jessica Morlacchi ha provato a “mettersi in mezzo” alla relazione parlando a Lorenzo. L’ex cantante dei Gazosa ha messo in guardia il giovane sulle parole che la Gatta avrebbe detto anche sul suo conto in passato. “Shaila ha detto cose anche su di te, anche se Javier non te le sta dicendo”, ha spiegato Jessica.

Lorenzo, dal canto suo, si è messo in ginocchio e ha risposto: “Va bene, non vado a pensare a quella roba adesso. È più importante un’altra cosa perché in alcuni momenti vengono dette delle cose per dei motivi. Io non penso che Javier sotto le coperte sia stato zitto. Vale per entrambi questa cosa”.

Shaila e Lorenzo isolati nella Casa

La ragione per cui Jessica pare essersi intromessa nella relazione tra Shaila e Lorenzo riguarda il fatto che la giovane coppia sia sempre più isolata dal resto del gruppo. In questo senso, molti concorrenti si sarebbero fatti avanti con Spolverato chiedendogli di tornare “in sé” e di staccarsi un po’ dal rapporto instaurato con l’ex Velina.

Staremo a vedere se questo accadrà o se Lorenzo rimarrà ancora molto legato a Shaila, anche a discapito dei rapporti con gli altri inquilini.