L’annuncio di Mara Venier su Domenica In. La Zia della tv pare aver deciso e si appresta ad iniziare così la nuova e sua ultima edizione.

Durante la conferenza stampa di presentazione di Domenica In, appuntamento pomeridiano che andrà in onda dal 17 settembre alle 14 su Rai1, Mara Venier esce allo scoperto e annuncia che questa che inizierà sarà la sua ultima edizione. Vero o no, la Zia della tv pare intenzionata a prendersi una pausa per stare vicino alla famiglia e godersi gli affetti più cari.

Mara Venier annuncia la sua l’ultima Domenica In

Mara Venier

“Questa volta non ci saranno ripensamenti”, lo dice forte e chiara la Venier a proposito del fatto che questa edizione al via tra pochi giorni di Domenica In sarà la sua ultima. “Sono fermamente convinta ed è giusto così. Me lo ha insegnato Renzo Arbore, se sono qui lo devo a lui: è meglio lasciare quando stai in alto, non quando cadi”.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova annata della trasmissione, la Zia della tv sembra avere le idee chiare: “Voglio dedicarmi alle persone che amo: a mio marito, anche se qualcuno dice che ci siamo separando, ai miei figli e ai nipoti. La vita ti mette davanti a prove incredibili e quindi finché posso voglio godermi le persone più vicine”.

E su questa edizione, la voglia è sempre la stessa, fare il massimo magari con una intervista molto speciale: “Una bella intervista a Giorgia Meloni, da donna a donna, mi piacerebbe molto”.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la conduttrice all’opera proprio a Domenica In con la sua inimitabile risata contagiosa: