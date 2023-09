Il comico e conduttore Max Giusti ha raccontato alcuni retroscena sulle sue famosissime imitazioni. Anche di come un Vip non l’abbia presa bene…

Attore, comico e conduttore di successo. Max Giusti ha alle spalle una importantissima carriera. Celebri le sue imitazioni di personaggi famosi. A DiPiùTv, il presentatore ha svelato alcuni retroscena proprio sul suo lavoro di imitatore raccontando che non tutti i Vip, durante questi anni, abbiano preso benissimo il suo operato.

Max Giusti e le imitazioni: i retroscena

Max Giusti

Nel corso della sua carriera, Giusti ha avuto modo di imitare diversi personaggi. Tra quelle di maggiore successo c’è sicuramente Malgioglio: “Con quel suo modo di parlare così unico l’ho imitato per anni e con il tempo siamo diventati amici. La stessa cosa mi è successa con Aldo Biscardi che una volta mi fece addirittura condurre, vestito e truccato come lui, un pezzo del suo programma più celebre, Il Processo Del Lunedì”, ha spiegato il presentatore.

Eppure, non tutti hanno sempre preso bene il suo lavoro: “Stefano Ricucci, l’ex marito di Anna Falchi, mi fece mandare una querela. Poi però una sera, tempo dopo, ci incontrammo per caso in un ristorante, cominciammo a parlare e alla fine la querela la ritirò”, ha svelato.

Non manca anche un passaggio sul suo programma in arrivo su Rai2 ‘Fake Show – Diffidate dalle imitazioni’. “Opiterò alcuni personaggi famosi che si cimenteranno in una serie di prove basate sulle imitazioni. […] Non sarà una gara, i giochi saranno solo un pretesto per divertirsi. Con me avrò due professionisti ospiti fissi, Francesca Manzini e Claudio Lauretta, ma anche altri imitatori meno conosciuti che spero di lanciare”.

A questo punto non resta che attendere il prossimo 18 settembre per divertirsi con lui e con tutti i suoi ospiti.

Di seguito anche un recente post Instagram del conduttore con riferimento allo show che lo vedrà presto protagonista su Rai2: