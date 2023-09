La zia della tv, Mara Venier, si racconta col marito Nicola Carraro in una bella intervista di coppia. Gioie e dolori per i due…

Insieme da 23 anni – 17 da sposati – tra tanti alti e anche qualche basso. Parliamo di Mara Venier e Nicola Carraro che hanno rilasciato un’intervista di coppia al Corriere della Sera svelando gli inizi della loro storia, le difficoltà che hanno dovuto superare ma anche il grande amore che li accompagna, specie dopo il matrimonio avvenuto nel 2006.

Mara Venier e l’amore con Nicola Carraro

Si parte da una battuta sul loro primo incontro ed in particolare su come la Venier si fosse preparata: “Avevo sempre sentito parlare di questo Nicola, l’avevo idealizzato e quella sera mi ero messa tutta elegante. Volevo fare colpo. Quando l’ho visto entrare, vestito con il blazer, mi sono detta: “Ma questo è un cumenda, cosa c’entro io con lui… “, ha raccontato la zia della tv.

Successivamente i due hanno iniziato a frequentarsi anche contro qualche pensiero non positivo della famiglia di lui: “Ho chiesto un appuntamento alla mamma di Nicola e guardandola negli occhi ho detto: ‘Io sto con suo figlio perché lo amo, non per altro’. Credo che lei abbia capito che non sono quel tipo di donna che si sposa per interesse”.

Poi, però, l’amore ha trionfato, sino alle nozze del 2006. Eppure, la stessa Mara e il buon Nicola ammettono che qualche momento negativo ci sia stato.

“Il vero momento duro nella nostra storia è stata una vacanza in Sardegna. Una brutta estate, liti continue. Quando siamo tornati, ho detto: ‘Qui ci dividiamo. Siamo troppo diversi’. Ma dopo tre giorni mi ha chiamato un suo amico per dirmi che Nicola stava male, sono corsa da lui e ci siamo dimenticati di tutto”, ha raccontato la presentatrice.

Meno enfasi e meno preoccupato nel ricordare quel periodo è stato Carraro: “Ma non è stata una grande crisi! È stato solo un momento un po’ difficile, un’estate storta..”. Parole subito smentite dalla moglie: “No no caro mio, è stata una crisi […]”.

Di seguito anche il post Instagram della conduttrice con l’intervista: