Tutto merito di nonno Eros. Aurora Ramazzotti ha rivelato cosa fa quando vuole calmare il suo piccolo Cesare.

L’importanza dei nonni. In questo caso, del nonno. Aurora Ramazzotti ha svelato come suo padre Eros sia l’unico in grado di calmare il piccolo Cesare Augusto nei momenti di caos, supponiamo quindi di pianti e fastidi tipici dei bimbi. La figlia di Michelle Hunziker, sui social, ha condiviso una storia decisamente “rivelatrice”…

Aurora Ramazzotti e il segreto per calmare Cesare

Aurora Ramazzotti

Terminate le vacanze estive, la Ramazzotti è tornata alla vita di tutti i giorni. Tra le mura domestiche e i tanti impegni lavorativi, ovviamente, la giovane conduttrice non può non prestare molta attenzione anche al suo ruolo di mamma.

Per lei, però, c’è un vantaggio. Un piccolo segreto con cui riesce sempre a calmare il suo bimbo Cesare Augusto quando le cose non vanno per il verso giusto.

La donna ha condiviso su Instagram una storia nella quale ha svelato come sia importante… nonno Eros. La giovane ha scritto: “Letteralmente l’unica cosa che fa calmare Cesare durante le sue crisi è questa canzone. Grazie nonno”.

Sullo sfondo del suo scatto il brano “Per me per sempre”, appunto di suo padre Eros. Insomma, mai come in questi momenti, l’importanza dei nonni si fa sentire. Sarà contento il cantante che è decisamente legato alla sua primogenita e al suo nipotino.

Nelle stories successive, poi, la giovane showgirl ha voluto ricordare come sia particolarmente legata a tale brano. Infatti, eccola in un tenerissimo filmato che la vede da piccina mentre, nello studio del padre, canta proprio questa canzone. Un legame davvero unico nella famiglia Ramazzotti e, in questo caso, anche in quella Cerza-Ramazzotti. Chissà se nonno Eros risponderà teneramente…

Di seguito, invece, un tenero post Instagram di famiglia con mamma, papà e piccolino: