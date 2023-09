Tutti pazzi per Sabrina Salerno. La showgirl ha estasiato sui social con alcuni scatti in palestra in leggings e top. Le reazioni…

Un sogno per tutti, o quasi, gli italiani. Parliamo della bellissima Sabrina Salerno che su Instagram ha letteralmente fatto impazzire tutti coloro che la seguono. La showgirl ha condiviso un post direttamente dalla palestra con un outfit ginnico decisamente “piccante” mandando in tilt i followers.

Sabrina Salerno fa il boom sui social con la foto in palestra

Sabrina Salerno

“Back to gym… la palestra, per alcuni solo un lusso, una perdita di tempo… io non ne posso fare a meno. Da quest’anno gli allenamenti si intensificano”. Sono state queste le parole scelte dalla Salerno per accompagnare una decina di foto che la vedono impegnata in palestra. Outfit molto piccante, ma sempre consono alle attività ginniche anche se il suo fisico, certamente, fa la differenza.

Ecco perché, con particolare riferimento al top e ai leggings aderenti indossati, sono stati davvero decine e decine i fan che hanno voluto lasciare un commento per lei. “Sei assolutamente bellissima”, “C’è chi ha fatto zoom e chi mente”, scrive qualche utente. “Addome perfetto e corpo unico. Complimenti”.

Nel giro di pochissimi minuti, la donna ha ricevuto davvero una valanga di pensieri da parte di chi la segue. Tutti letteralmente impazziti per lei anche se non sono mancati alcuni haters.

“Che voglia hai di leggere tutti questi commenti di uomini bavosi! Basterebbe evitare la pubblicazione di foto che provocano tanta ignoranza, ma a quanto pare non ti disturba”, la domanda di una utente.

In tale ottica, la stessa Sabrina ha replicato: “In ogni post che faccio c’è una minima parte di commenti non proprio piacevoli… I social sono anche questo. Se mi dovesse disturbare l’ignoranza dovrei chiudere tutti i social”.

Insomma, la showgirl ha deciso di stare il gioco. Ok a tutti i commenti. Lei va dritta per la sua strada.