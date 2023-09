Arriva anche il commento di Tommaso Zorzi sulla presenza, decisamente ingente, degli influencer alla Mostra del Cinema di Venezia.

Si sta prendendo la scena in questi giorni, come era pronosticabile che fosse, la Mostra del Cinema di Venezia. A dirla tutta, però, più che i film, in queste ore sta facendo molto discutere la presenza di persone che con le pellicole e il mondo del grande schermo hanno poco a che vedere. Nello specifico si parla degli influencer che, per alcuni, sono fuoriluogo. Dopo il duro attacco di Guè Pequeno, ecco anche il pensiero, sempre molto diretto, di Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi e gli influencer alla Mostra del Cinema di Venezia

Tommaso Zorzi

Rispondendo ad una domanda di una seguace, Zorzi ha detto la sua sulla presenza degli influencer alla nota Mostra. Come sempre, il conduttore e volto tv non ha avuto peli sulla lingua e con molta franchezza ha detto: “A Venezia sono andato una volta sola, l’anno scorso, perché dovevo intervistare Gianni Amelio e tutto il cast de “Il Signore delle Formiche” tra cui Elio Germano e Luigi Lo Cascio”, ha esordito.

Poi, ecco la frecciata: “Vengo invitato ogni anno ma andare a fare solo il carpet lo trovo sinceramente horror”.

Insomma, la presenza di molti influencer sembra essere poco giustificata a detta di Tommaso che, nelle stories successive ha preferito non proseguire nel parlare di questo argomento e dedicarsi ad altro.

Il giovane, infatti, ha fatto visita alla sua amica Aurora Ramazzotti e la conferma è arrivata proprio dai contenuti social dei due. Zorzi è andato dalla figlia di Eros e Michelle Hunziker per portare avanti i suoi doveri da “zio” del piccolo Cesare Augusto, figlio della donna e di Goffredo Cerza di cui lui è molto amico.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del ragazzo durante le vacanze estive: