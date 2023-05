Qual è il significato di Mani vuote di Angelina Mango? La canzone racconta di un amore consumato dalle distanze e dai silenzi.

Mani vuote di Angelina Mango è stata presentata durante la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. La canzone, scritta dalla stessa artista, racconta di un amore consumato dalle distanze e dai silenzi. Vediamo il significato e il testo del brano.

Mani vuote di Angelina Mango: il significato della canzone

Angelina Mango, figlia dell’indimenticabile Pino, ha trovato il successo grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Durante il talent di Canale 5, ha composto diversi brani, uno dei quali si intitola Mani vuote. Scritta dalla stessa artista e prodotta da Michele Canova, la canzone parla di un rapporto sentimentale che sembra essere arrivato al capolinea. Un legame che, dopo tanto tempo, si è consumato.

“E non ho più niente da dirti

Ti guardo che parti

E non riesco a fermarti“.

Mani vuote, che non dovrebbe essere autobiografica visto che Angelina sembra andare d’amore e d’accordo con il fidanzato, parla di sbagli, di errori che si vedono solo con il classico senno di poi.

“E ti chiedo scusa

Se poi sono partita per prendermi la vita

Che scappava via da me“.

Le mancanze di tempo e le diverse ambizioni hanno portato i due partner ad allontanarsi. E’ troppo tardi per rimediare? Forse sì, motivo per cui le “mani vuote” sono le uniche cose che restano. Consapevole di ciò, la protagonista parla del senso di immobilità che ha provato vedendolo andare via e gli porge comunque le sue scuse.

Ecco il video di Mani vuote di Angelina Mango:

Mani vuote: il testo della canzone

Ti chiedo scusa, amore mio

Se non amo le parole quanto amo te

Ti chiedo scusa, amore mio…

Continua per il testo integrale

Riproduzione riservata © 2023 - DG