Tutto quello che bisogna sapere sul Salone del Libro 2023: il programma e gli ospiti della rassegna dedicata all’editoria più importante in Italia.

Torna come ogni anno il Salone del Libro di Torino. Anche nel 2023 la rassegna internazionale si terrà al Lingotto Fiere e permetterà agli appassionati di letteratura, ma anche a tutti i professionisti dell’editoria a livello nazionale e internazionale, di confrontarsi con le novità di questo settore culturale e commerciale. Un’edizione importante, la numero XXXV nella storia del SalTo, che quest’anno è in programma dal 18 al 22 maggio con oltre 1400 eventi di grandissimo rilievo. Scopriamo insieme il programma e gli ospiti.

Il programma del Salone del Libro di Torino

Il titolo della nuova edizione del Salone Internazionale è Attraverso lo specchio, un chiaro omaggio a Lewis Carroll e al suo straordinario universo narrativo, quello che ha dato vita al classico Alice nel Paese delle meraviglie, un chiaro esempio del potere della fantasia nel mondo della letteratura. L’apertura dell’evento è in programma il 17 maggio alle ore venti, in diretta dall’Auditorium Rai di Torino, con l’evento Arrampicarsi sugli specchi – Musica e Parole per Alice, con la partecipazione del pianista Stefano Bollani e di scrittori come Alessandro Baricco e Valentina Cenni.

Tra i grandi protagonisti che si alterneranno nei cinque giorni di programmazione dell’evento si segnalano nomi del calibro di Fernando Aramburu, Javier Cercas, il premio Pulitzer Andrew Sean Greer, il premio Nobel Wole Soyinka, Emmanuel Carrere e tanti altri personaggi nazionali e internazionali protagonisti di appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati della letteratura.

Gli ospiti del Salone del Libro di Torino 2023

Oltre all’evento del 17 maggio, vale la pena ricordare altri grandi appuntamenti in programma tra gli oltre 1400 di questa edizione. Il 18 maggio è prevista nella Sala Oro la lectio magistralis della giornalista e scrittrice Svetlana Aleksievic. Nella stessa giornata faranno la propria apparizione nel Lingotto anche nomi personaggi del mondo dello spettacolo come il cantautore Ermal Meta, il comico Max Angioni e Pietro Morello.

Il 19 maggio, tra gli altri appuntamenti imperdibili, ricordiamo la presenza di Alessandro Barbero, dell’attrice Carolina Crescentini, del giornalista Fabio Caressa e dello showman Alessandro Cattelan, che ricopre tra l’altro anche il ruolo di fondatore di una nuova casa editrice, ACCĒNTO, diretta dall’amico Matteo Bianchi. Il 20 maggio sarà la giornata di Federica Pellegrini, ma non mancheranno altri grandi protagonisti del mondo dello spettacolo e della letteratura, come Benedettta Rossi, Roberto Saviano e Zerocalcare.

Senza sosta, il 21 maggio potremo assistere a un evento di Giovanni Caccamo, mentre il 22 potremo partecipare a un incontro con il già citato Saviano o con Vincenzo Marino. Il programma completo della rassegna è comunque disponibile da giorni in tutti i dettagli sul sito ufficiale del Salone, con una divisione necessaria tra eventi live, istituzionali, dedicati alle famiglie, ai professionisti e così via.

Da non dimenticare, inoltre, tutto ciò che circonda il Salone del Libro vero e proprio. Anche quest’anno a Torino sono stati organizzati infatti oltre 600 eventi che rientrano nell’ambito del Salone Off, e che prenderanno vita in tutti i quartieri di Torino e in 24 comuni della Città Metropolitana, coinvolgendo autrici e autori di ogni tipologia. Tra proiezioni, reading, spettacoli, laboratori e cene letterarie, ce n’è davvero per tutti i gusti. Anche gli eventi del Salone Off sono riportati nel dettaglio sul sito ufficiale del Salone Internazionale.

