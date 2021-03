Sognavate una vacanza lontano da tutto e da tutti? Ora è possibile farlo davvero prendendo in affitto un intero atollo alle Maldive!

Una magnifica prospettiva, anche se non di certo alla portata di tutti, è quella lanciata dal The Nautilus Maldives, uno dei resort tra i più esclusivi dell’arcipelago delle Maldive. Per offrire una vacanza sicura si permette di prendere in affitto l’intero atollo alle Maldive con le sue 26 tra ville e suite overwater.

Una vacanza esclusiva e un’esperienza davvero impagabile, visto che il prezzo di base va dai 250 mila dollari a notte! Certo, c’è sempre la possibilità di abbattere un po’ i costi, basta portare con sé altre persone e condividere l’isola da sogno.

Atollo alle Maldive: relax e distanziamento

In questi tempi di pandemia che stanno infliggendo un duro colpo al turismo, è arrivato il momento di optare per soluzioni visionarie. L’affitto per uso esclusivo di un atollo è proprio una delle opzioni per garantire la massima tranquillità.

panorama maldive mare passerella legno

La vacanza da sogno, per chi può permettersela, ha una sola tappa: l’atollo di Baa, una delle mete tra le più ambite dell’intero arcipelago. La proposta del resort include ogni comfort dai trattamenti alla SPA alle cene in spiaggia, e per chi non volesse passare tutto il tempo in panciolle ci si può anche dilettare seguendo lezioni di yoga o cimentarsi in escursioni alla scoperta dei fondali.

E a fine giornata, non resta altro da fare se non rilassarsi ancora e godersi questo piccolo angolo di paradiso con tanto di maggiordomi a intera disposizione 24 ore su 24, visto che ce ne è uno per ogni suite e ogni villa dell’atollo. Non a caso il The Nautilus è stato scelto tra i tre migliori resort al mondo e il migliore dell’Oceano Indiano attraverso i voti dei lettori di Condé Nast Traveller.

Il governo locale ha disposto le riaperture delle frontiere dallo scorso luglio, per poi aggiungere l’obbligatorietà di presentarsi muniti di tampone negativo per poter entrare alle Maldive. Attualmente, però, non è possibile spostarsi dall’Italia verso le Maldive e altri paesi inclusi nell’elenco delle zone off limits. L’idea di affittare un’intera isola è, quindi, da rimandare a tempi migliori, almeno per noi italiani!