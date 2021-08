Cosa scatena il mal di collo nei bambini? E come ci si deve comportare per alleviare il dolore e riuscire a risolvere il disturbo?

Il torcicollo o mal di collo nei bambini può presentarsi all’improvviso in maniera simile a quanto accade negli adulti. Spesso a provocarlo può essere una postura errata mantenuta troppo a lungo, mentre in altri casi è generato da un movimento brusco. Vediamo quali sono le cause più comuni e come si presenta il disturbo.

Dolore al collo nei bambini: cosa lo provoca

Il mal di collo nei bambini è spesso acuto e quando si presenta rende difficile compiere i movimenti più comuni ovvero ruotare la testa di lato, ma anche sollevarla o abbassarla portando il mento vicino allo sterno. Spesso a provocare il torcicollo è una contrattura dei muscoli che può avvenire per un movimento brusco.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Bambina con dolore al collo

Anche un improvviso sbalzo di temperatura, come un colpo di freddo, può far insorgere il dolore al collo. In altri casi è più difficile determinare con esattezza le cause perché il dolore al collo può essere scatenato anche dall’aver mantenuto la stessa posizione troppo a lungo, facendo sì che i muscoli restassero tesi.

Mal di collo bambini: cosa fare

Il principale rimedio consigliato è sicuramente il riposo, i dolori al collo spariranno non appena i muscoli torneranno al loro stato rilassato. In alcuni casi, però, il pediatra potrebbe prescrivere degli analgesici se il dolore è forte. È bene consultare il medico o il pediatra anche nel caso in cui il torcicollo si presenti con una certa ricorrenza. In questo modo, si potranno identificare le cause scatenanti e capire come comportarsi per migliorare la postura ed evitare che il disturbo si ripresenti.

Bambino al computer

Il medico può anche consigliare degli esercizi di stretching che aiutino a ridurre la rigidità dei muscoli e possano risolvere il disturbo più velocemente. È importante, infatti, ricordarsi che con il torcicollo muoversi il meno possibile peggiorerà la situazione, ma allo stesso tempo anche i movimenti sbagliati potrebbero aggravarla. Per questo motivo gli esercizi per il torcicollo dovranno essere fatti lentamente e senza mai cercare di forzare i muscoli.