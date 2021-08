Oggi come ieri i lavori a maglia per neonati sono un must have, vediamo qualche idea su cosa realizzare per il nuovo arrivato.

I lavori a maglia per neonati sono perfetti per preparare il corredino completamente fai da te. Quella che un tempo era una tradizione, oggi sta pian piano scomparendo, ma c’è ancora chi si dedica alla preparazione del corredino durante la gravidanza. Vediamo quali sono i lavori ai ferri per neonati che possono tornare più utili da preparare in vista della nascita del proprio figlio o anche come regalo per festeggiare il nuovo arrivato.

Lavori a maglia per neonati: copertine e tanto altro

Lavorare a maglia richiede pazienza e abilità, ma è in grado di ripagarvi a lavoro finito. Rispetto ai corredini nascita che potete facilmente acquistare nei negozi, un corredo fatto a mano ha un valore unico. Inoltre, proprio perché fatto a mano vi permette di dare sfogo a tutta la vostra fantasia scegliendo i colori, ma anche personalizzando copertine, bavaglini e fiocchi nascita per dare un tocco davvero unico alle vostre creazioni.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Calzine lavori a maglia per neonati

Non c’è limite a quello che potete realizzare, potete partire da copertine e sacco nanna, ma anche delle simpaticissime scarpine, che anche se magari non verranno usate molto saranno un tenero ricordo da riporre nella stanza del nuovo arrivato. Allo stesso modo, soprattutto se il vostro bimbo nascerà in inverno potete realizzare a maglia qualche cappellino.

Lavori ai ferri per neonato: idee per il fiocco nascita

Una simpaticissima idea è quella di realizzare il fiocco nascita interamente a mano e perché non farlo a maglia o all’uncinetto? Realizzarlo è davvero semplice e per creare una ghirlanda perfetta potete aiutarvi con delle ghirlande circolari in polistirolo, naturalmente vi servirà anche il filato per l’uncinetto del colore che più vi piace. Potete optare per i classici rosa o azzurro, oppure sbizzarrirvi anche con altri colori. L’idea è di utilizzare come base una ghirlanda di polistirolo, da 25 o 30 cm, e ricoprirla lavorando a maglia. Potete poi realizzare delle decorazioni per ultimarla come stelline, fiori o fiocchetti, ed ecco che avrete realizzato un bellissimo fiocco nascita.