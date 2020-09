Avvolgenti e capaci di risolvere ogni questione di look: a collo alto, cut out secondo le ultime tendenze o minimal, i maglioni saranno must have anche nell’Autunno 2020.

Se avete sempre pensato che i maglioni facessero rima con inverno, potrete ben ricredervi. Anche in Autunno il maglione, dal tessuto senz’altro più leggero potrà essere il prêt-à-porter soprattutto delle serate, in cui il graduale abbassamento delle temperature si fa sentire di più.

Il bello dei maglioni autunnali è quello di poterne sfoggiare modelli dai più classici a mezzo collo o collo alto, ma anche quelli che lasciano le spalle scoperte o dalle scollature più particolari.

Maglione cut out

Autunno 2020: maglioni eleganti, crop e cut out

Lane avvolgenti e non troppo calde, tagli fantasiosi per scoprire qualche parte del corpo: il maglione in Autunno ci permette di dare vita a look fantasiosi e sensuali. Ecco qualche modello di cui non potremo fare a meno.

– Spazio a maglioni con scollo a barca, che si modellano sul corpo dando vita a scollature asimmetriche che possiamo variare di volta in volta per creare un effetto sempre diverso.

Tra le tendenze del momento anche quella di indossare il maglione dentro i pantaloni, valorizzando così i modelli a vita alta.

– Non facendo ancora troppo freddo, anche i maglioni semi trasparenti sono approvatissimi per un look autunnale che non rinunci al sexy e allo stesso tempo ci riscaldi. Le più audaci potranno anche far intravedere il reggiseno in occasione di una serata, in altri contesti meglio un top sottile.

– Come ci ricorda Pinko, maglioncino e camicia è sempre una coppia vincente, comodissimo il maglione nella sua versione crop che tiene a bada anche la camicia. Un look che vi permette anche di iniziare la serata in camicia e terminarlo in maglioncino, sempre in uno chic mood.

– Ma il vero king e must have tra i maglioni autunnali è il cut out, pronto a ricordarci la libertà estiva lasciando alcuni punti del corpo scoperti, senza dubbio un must have. Il nostro consiglio è di averne anche più di uno, tra cui uno versatile da poter indossare every day.

Fonte foto: https://www.zalando.it/glamorous-petite-maglione-offwhite-glb21i00j-a11.html

Come abbinare il maglione in Autunno

Crop, ormai tendenza consolidatissima, ma anche in versione dress: il look maglione oversize a mò di vestito, da abbinare a leggings o a skinny jeans, è uno dei più amati.

E in questo 2020 dove la comodità dei capi sembra dominare decisamente la scena, è un look con cui possiamo giocare: jeans stretti e maglione lungo con un tacco largo, i sandali possiamo ancora indossarli con audacia, può essere perfetto per un aperitivo.

Look maglione e leggings

Mentre se il luogo di lavoro non vi richiede una tenuta particolarmente rigorosa, potete puntare per un look leggings lunghi o poco più su la caviglia, anche in ufficio.