Midi, mini o lunghe, le gonne di jeans di quest’autunno 2020 ci piacciono tutte: versatili, comode e chic, non potevano che essere top must-have di stagione.

Il denim è tra i tessuti che si fanno amare di più in autunno: non troppo caldo ma perfetto per difenderci dalle temperature più fresche, versatile e anche comodo, tra le qualità che cerchiamo di più in un capo negli ultimi tempi. Così al giubbino e ai tanti e diversi modelli di pantaloni di jeans, possiamo aggiungerci anche le gonne di jeans.

Diversi infatti sono i brand che hanno inaugurato le collezioni autunnali 2020 presentandoci la gonna di jeans come un must have da includere nel nostro guardaroba.

Gonne di jeans 2020: i modelli autunnali

Midi, mini o lunga, non c’è un trend ma è piuttosto l’occasione a suggerirci quando poter osare o quando magari c’è bisogno di maggior sobrietà. Quello che conquista della gonna di jeans di questa stagione autunnale 2020 sono i dettagli, come spacchetti sul davanti o ricami ricercati.

– Vita alta, lunga e comoda cadendo morbida sui fianchi. Il modello proposto da Motivi si abbina anche con una camicia di jeans rigorosamente all’interno. Una protagonista indiscussa della smart couture del brand, la cui allure romantic chic ci conquista al primo sguardo.

– La mini è da preservarsi per serate speciali: feste, anniversari e appuntamenti romantici, dove optare per un look classico ma con il giusto tocco sexy. Per chi non gradisce l’effetto strappato, la mini in denim di Bershka disponibile nel classico azzurro, ma anche in nero e jeans chiaro, è il compromesso perfetto.

– Senz’altro la più versatile, da aperitivo ma adattabile anche a lavoro è la gonna di jeans midi in versione pencil skirt, un modello avvitato e perfetto connubio tra praticità ed eleganza.

Come abbinare la gonna di jeans

Possiamo dare alla nostra gonna di jeans un tocco sempre differente a seconda dei capi e delle scarpe che scegliamo di abbinare. Ad esempio se vogliamo indossare a lavoro un modello pencil skirt, l’ideale sarà scegliere un camicia ed una sneaker elegante. Sempre che l’occasione non ci richieda un décolléte.

Diversamente invece in occasioni di svago e relax, possiamo indossare le scarpe che preferiamo, oltre a poter abbinare magliettine, t-shirt – che la tendenza vuole si portino sempre dentro la gonna – oppure crop top per chi ama stare in piena comodità e ama il tocco sexy della pancia scoperta.

Ricordate che la gonna di jeans può essere anche in un colore alternativo, come il bianco, per un dress code ancora più glam.

Fonte foto di copertina:

https://www.pexels.com/it-it/foto/acconciatura-alla-moda-alla-ricerca-attraente-1896755/