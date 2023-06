Qual è il significato di M’ama non m’ama di Baby K? La canzone racconta in modo divertente le passioni estive.

Dopo aver ottenuto un grande successo con Easy e Bolero, Baby K torna sulle scene musicali italiane con M’ama non m’ama. La canzone, scelta come colonna sonora dello spot promozionale di Fonzies, è perfetta per l’estate: vediamo il testo e il significato.

M’ama non m’ama di Baby K: il significato della canzone

Uscita venerdì 16 giugno, M’ama non m’ama di Baby K va ad aggiungersi all’elenco dei tormentoni dell’estate 2023. Prodotto da Davide Simonetta, il brano è stato scelto per la nuova campagna pubblicitaria di Fonzies. La canzone presenta un sound che è un mix tra hip hop classico e dancehall e un testo divertente sull’amore.

“A volte dice bene, ma non fidarti mai davvero

No-no-no-no-no

È colpa di un’estate, è colpa di uno shot“.

Gli amori estivi difficilmente arrivano a festeggiare l’anniversario nel mese di settembre. Baby K canta proprio la fragilità di questi rapporti, ricordando agli ascoltatori che “non si fa m’ama non m’ama dentro una dancehall“.

“Arriva un’alba che brucia

E sono sopravvissuta

Perché anche se la notte è stupida

Don’t cry, baby, è stupida“.

M’ama non m’ama di Baby K è una canzone allegra, perfetta come colonna sonora dei video che si condividono sui social. L’artista ha così descritto il brano: “Sono finalmente tornata nel quartiere, tornando alle mie radici fra un sound che mescola l’hip hop classico al calore della dancehall. M’ama non M’ama è un racconto divertente che ci ricorda che non si trova l’amore né marito nel club: ‘mamma diceva che no, non si fa m’ama non m’ama dentro una dancehall’“.

Ecco il video di M’ama non m’ama di Baby K:

M’ama non m’ama: il testo della canzone

Torno da casa sua fino al mio quartiere

È andata pure bene, ma non mi rivedrà

Lo diceva il mio parrucchiere…

