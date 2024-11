Addio a Vladimir Shklyarov: il famoso ballerino russo, étoile del Teatro Mariinsky,star internazionale della danza, muore a 39 anni.

Il mondo del balletto piange la perdita di Vladimir Shklyarov, uno dei più grandi talenti della danza classica, morto improvvisamente a soli 39 anni. L’étoile del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo è deceduto il 16 novembre 2024 in circostanze ancora da chiarire. Secondo l’agenzia di stampa RIA Novosti, il Comitato investigativo russo ha dichiarato che si tratta di un possibile incidente, aprendo un’indagine per accertarne le cause.

La carriera stellare di Vladimir Shklyarov

Nato il 9 febbraio 1985 a San Pietroburgo, Shklyarov ha dedicato la sua vita alla danza. Si è diplomato all’Accademia Vaganova e nel 2003 ha iniziato la sua carriera con il Balletto Mariinsky.

Nel corso della sua brillante carriera, ha interpretato ruoli iconici del repertorio classico come Albrecht in Giselle, Siegfried in Il lago dei cigni, il principe ne Lo schiaccianoci e Basilio in Don Quixote. Shklyarov ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo, tra cui il Metropolitan Opera di New York e la Royal Opera House di Londra, ottenendo fama internazionale.

Dal 2013 era sposato con Maria Shirinkina, ballerina solista del Mariinsky, con cui aveva due figli, Alexey e Alexandra.

Ma la notizia della prematura scomparsa ha scosso il mondo della danza.

Il cordoglio del Teatro Mariinsky

Il Teatro Mariinsky ha espresso profondo dolore per la perdita di uno dei suoi artisti più straordinari. “La sua scomparsa è un’enorme perdita per l’arte del balletto. Porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che ammiravano il suo talento unico” si legge sulla pagina Instagram del teatro.

Qualcuno sotto il post social ha commentato esprimendo scetticismo sulla notizia dell’incidente. “Uscì sul balcone per prendere aria e fumare, perse l’equilibrio (un balcone molto stretto) ed è caduto giù (dal quinto piano)”. L’artista del balletto ha perso l’equilibrio sul balcone???” scrive un utente.

Per ora rimane il mistero sulle circostanze della morte.