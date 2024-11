Caos al Grande Fratello: Federica bacia l’ex fidanzato Alfonso prima dell’ingresso di Stefano nella Casa. La rivelazione shock.

Nella Casa del Grande Fratello non mancano mai colpi di scena, e questa volta al centro dell’attenzione ci sono Alfonso D’Apice e Federica Petagna. I due protagonisti, ex concorrenti di Temptation Island, si sarebbero scambiati un bacio sotto le coperte, un gesto che Alfonso ha raccontato agli altri inquilini.

Il bacio, avvenuto il giorno prima dell’ingresso di Stefano Tediosi nella Casa, è stato raccontato da Alfonso stesso durante una conversazione con Jessica Morlacchi. Ma scopriamo che cosa è successo.

Grande Fratello: la rivelazione di Alfonso sul bacio

A rivelare l’accaduto è stato lo stesso Alfonso, che ha ammesso: “Non voglio metterla in difficoltà“.

Alfonso ha spiegato che sarebbe stata Federica a prendere l’iniziativa: “Io do valore alle cose. Ed è ovvio che sono un po’ spiazzato. Però non voglio che esca fuori perché non voglio mettere in cattiva luce lei” dichiara.

Qui il video della rivelazione.

jessica: "sei tu che ti sei avvicinato?"

alfonso: "no"

jessica: "è lei che ti ha baciato?! eeeh e allora mò so cazzi!"



ma quanta gente ha baciato federica?

in un mese ha recuperato tutto il tempo perduto! ⚰️#grandefratello pic.twitter.com/YpAy4dFHza — threshold – il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) November 17, 2024

Poi rivela: “È successo qui a letto sotto le coperte. Se sono io che mi sono avvicinato? No, è stata lei a baciarmi. Adesso capite perché ieri mi ero un po’ arrabbiato e poi mi sono isolato“.

Jessica Morlacchi contro Alfonso: “Smetti di tutelare Federica”

Jessica Morlacchi non ha esitato a dare il suo parere, consigliando ad Alfonso di non sentirsi responsabile per le azioni di Federica. “Non è tua figlia” ha ribadito con fermezza, invitandolo a pensare di più a se stesso.

Ma dopo il bacio con Alfonso, il triangolo amoroso si è acceso con un nuovo bacio, stavolta tra Federica e Stefano, ex tentatore di Temptation Island.

Il bacio tra i due è avvenuto sotto le coperte, proprio davanti ad Alfonso, ex di Federica.

Ma come si evolverà questo triangolo amoroso? Di certo nelle prossime puntate ne vedremo delle belle.