Nuova vita per Luca Salatino: l’annuncio nel “nome della nonna”

L’ex Uomini e Donne e GF Luca Salatino ha deciso di cambiare vita e di fare un importante investimento per il futuro.

Sono stati “mesi intensi” come lui stesso ha confermato, ma adesso Luca Salatino ha dato una svolta alla sua vita con una nuova partenza. L’ex volto di Uomini e Donne e anche del Grande Fratello ha optato per l’apertura di un ristorante dal quale ricominciare e fare le cose per bene. La scelta per il nome, inoltre, è stata una dedica alla nonna…

L’annuncio di Luca Salatino

Non devono essere stati mesi facili per Luca Salatino che tra qualche problema di salute e altre questioni legate, anche, alle relazioni sentimentali, ha voluto azzerare tutto e rimettersi in gioco partendo da se stesso e dal suo lavoro.

Luca Salatino

Tramite una storia su Instagram, e successivamente anche con un post, Salatino ha raccontato alle tante persone che lo seguono via social di aver aperto un ristorante.

“Ho cercato di ritrovare me stesso, di riscoprirmi e di togliere il marcio da vicino a me. Ho seguito il mio istinto e la mia passione”, ha scritto il ragazzo con grande determinazione.

Il ristorante con dedica alla nonna

Poco dopo la storia, ecco anche un post con tanto di foto che lo vedo protagonista in cucina, tra i fornelli del suo ristorante: “È stato un periodo duro. Ricominciare a volte sembra quasi impossibile, soprattutto quando devi ripartire da te stesso. Ho abbracciato ogni momento, che sia stato bello o difficile.

Sono caduto, ma in un modo o nell’altro mi sono sempre rialzato. Dopo tanta attesa finalmente posso dirvelo. Aprirò il mio ristorante, fatto di pochi coperti ma fatto con tanto cuore ed emozioni.

Il ristorante si chiamerà Iolanda, dedicato a mia nonna che con la sua cucina ha trasmesso a tutti noi la convivialita’ e la gioia dello stare a tavola insieme”.

Salatino ha poi proseguito il suo messaggio spigendo chi lo segue ad inseguire i propri sogni per non aver rimpianti. “[…] Ps mentre scrivo qualche lacrimuccia scende…. Ma stavolta di gioia. Vi voglio bene Luca”.