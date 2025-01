“Non sto vivendo un bel periodo”: aria di crisi per una coppia amatissima di Uomini e Donne

Qualcosa non sembra andare nel verso giusto tra due ex volti amatissimi di Uomini e Donne. La coppia parrebbe essere in crisi.

Sono stati tra i volti maggiormente apprezzati di Uomini e Donne e anche ora che ormai da tempo sono lontani dal piccolo schermo risultano molto seguiti. Stiamo parlando di Alessia Cammarota e Aldo Palmieri la cui relazione potrebbe essere in crisi. Un messaggio della ragazza, infatti, ha fatto ipotizzare ai fan qualcosa di oscuro…

Uomini e Donne, crisi tra Alessia Cammarota e Aldo Palmieri?

Già in passato sono stati al centro di diversi rumors ma ora sembra che qualcosa di vero in termini di crisi possa esserci veramente. Stiamo parlando degli ex volti di Uomini e Donne, Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, tra i quali le cose potrebbero essere non ottimali.

Maria De Filippi

Le voci di crisi tra i due si sono moltiplicate a seguito di una storia Instagram pubblicata dalla bella Alessia. Rispondendo con ogni probabilità ad un fan, la donna ha scritto: “Ho letto un messaggio che diceva ‘pubblichi solo per le promo’. Un po’ come se io dicessi a voi ‘esci solo per andare a lavoro'”.

Da qui la spiegazione delle poche pubblicazioni recenti che hanno alimentati i dubbi sulla coppia: “Non sto vivendo una gran periodo, ho bisogno di tempo… del mio tempo”, ha scritto Alessia.

“Ci sono impegni che ho preso, non pensando di vivere tutto questo. Ma li ho presi e li porterò avanti! Mi ero promessa che col nuovo anno mi sarei rimessa in pista ma non riesco, non me la sento… non ancora”.

La speranza dei fan

Sebbene questa prima parte del messaggio della Cammarota possa dare adito a pensieri non troppo belli in tema amore, la ragazza ha concluso lasciando un barlume di speranza anche in chiave amore: “Io sto bene, stiamo tutti bene“, ha precisato chiamando in causa la famiglia. “Ma c’vo’ tiemp! Spero capirete”.