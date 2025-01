“Ha sfondato una finestra”: Edoardo Stoppa pubblica le immagini del tentato furto subito

L’inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa vittima di un tentativo di furto. Il racconto con tanto di foto di quanto accaduto.

Si sente parlare sempre più spesso di sicurezza e di problemi con i furti da parte di malintenzioni. Ancora di più quando questi episodi capitano a personaggi del mondo dello spettacolo come in questo caso. Sfortunato protagonista è stato, nelle ultime ore, Edoardo Stoppa, invitato di Striscia la Notizia, che ha raccontato quanto accadutogli.

Tentato furto ai danni di Edoardo Stoppa: la denuncia

Attraverso un lungo post social con tanto di immagini di quanto accaduto, Edoardo Stoppa, noto inviato di Striscia la Notizia e volto tv, ha denunciato un tentativo di furto subito nei suoi uffici di Roma.

“Meno di un’ora fa, questo ragazzo… detto anche ‘il bastardo’ si è intrufolato con un suo ‘compagno di merende’ nel nostro ufficio sfondando una finestra“, ha esordito l’uomo denunciando i fatti.

Edoardo Stoppa

“Per fortuna l’antifurto ha fatto il suo dovere. Un encomio va alle forze dell’ordine, i ragazzi squadra mobile scalo romana 2 che sono arrivati sul posto in pochissimi minuti e sono stati super operativi. Purtroppo però situazioni del genere sono sempre più frequenti”, ha proseguito l’uomo.

“Non voglio cadere nel demagogico… ma il nostro sistema giudiziario che fa acqua da tutti i buchi, facilita il dilagare di questi delinquenti che non temono niente… tanto anche se i poliziotti li beccano… dopo poco sono ancora fuori a fare danni!!!!!”, ha detto ancora Stoppa.

La paura dell’inviato di Striscia

Nello stesso messaggio social, Stoppa ha spiegato, adesso, quale sia il suo timore che riguarda proprio il ladro che si è reso protagonista in negativo del tentativo di furto: “Anzi la mia vera preoccupazione – ha proseguito il noto inviato di Striscia – adesso che ho pubblicato le foto del ladrone è che mi denunci per violazione della privacy e magari… mi chieda anche i danni morali e materiali per danneggiamento dell’immagine!!!!!”.